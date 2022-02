Omzet Zegna Group stijgt met 27 procent in 2021, merken stoppen dit jaar met bont

De omzet van Ermenegildo Zegna N.V., ook wel de Zegna Group, is in 2021 met 27 procent gestegen. Dat blijkt uit een persbericht met daarin de voorlopig jaarresultaten van de groep, dat het moederbedrijf is van de merken Zegna en Thom Browne. De totale omzet van Ermenegildo Zegna N.V. was 1,29 miljard euro.

Die omzetgroei werd in de eerste plaats aangedreven door Zegna, waarvan de omzet met 23 procent steeg naar ruim 1 miljard euro. Thom Browne presteerde relatief gezien dan weer beter: de omzet van het merk, vernoemd naar de hoofdontwerper, nam met 47 procent toe tot 263 miljoen euro. Het label werd in 2018 overgenomen door Ermenegildo Zegna N.V. en groeide afgelopen jaar binnen alle productcategorieën en in alle geografische gebieden waarin het actief is.

In de retailtak van Ermenegildo Zegna N.V. nam de omzet met 39 procent toe naar 851 miljoen euro. Ook in de wholesale was een stijgende lijn te zien: daar liep de omzet op met 14 procent naar 438 miljoen euro. Voor 2021 verwacht de groep een bedrijfswinstmarge van tien procent.

Ermenegildo Zegna N.V. ging afgelopen jaar de beurs op. “Onze eerste financiële publicatie als beursgenoteerd bedrijf bevestigt dat Zegna een wereldleider is op de luxemarkt,” aldus voorzitter Ermenegildo Zegna in het persbericht. Ondanks aanhoudende coronarisico’s is het bedrijf ‘optimistisch’ over het aankomende jaar, schrijft de voorzitter.

