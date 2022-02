Dolce & Gabbana doet bont in de ban

Het Italiaanse modehuis Dolce & Gabbana heeft maandag aangekondigd dit jaar te stoppen met het gebruik van bont. Het bedrijf meldt over te stappen op diervriendelijkere alternatieven.

"Dolce & Gabbana werkt aan een duurzamere toekomst waarin het gebruik van bont niet aan de orde kan zijn. Het hele modesysteem heeft een belangrijke sociale verantwoordelijkheid die moet worden bevorderd en aangemoedigd: we zullen innovatieve materialen in onze collecties integreren en milieuvriendelijke productieprocessen ontwikkelen, terwijl we tegelijkertijd de banen van ambachtslieden en de knowhow die anders dreigt te vervagen, in stand houden," stelt Fedele Usai, perswoordvoerder van Dolce&Gabbana (Group) in het persbericht.

Het nieuwe beleid van Dolce & Gabbana wordt gesteund door de Humane Society of the United States en Humane Society International, in overeenstemming met de richtlijnen van de Fur Free Alliance, aldus het Italiaanse modehuis.

In een reactie laat dierenorganisatie Peta weten de beslissing toe te juichen. De organisatie meldt in een persbericht dat het meer dan twee decennia druk uitoefende op het modebedrijf om te stoppen met bont.

Grote merken stoppen met het gebruik van dierenbont

De lijst met modehuizen en -merken die geen bont meer gebruiken wordt steeds langer.