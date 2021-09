Modehuizen van modegroep Kering worden allemaal bontvrij

Modegroep Kering stopt in zijn geheel met het gebruik van bont, zo meldt de groep in een persbericht. Vanaf de herfst 2022 collecties zal geen enkel van de modehuizen in het portfolio van het groep nog bont gebruiken.

Gucci was het eerste modehuis van de groep die besloot geen bont meer te gebruiken, dit gebeurde al in 2017. Naast Gucci is Kering ook het moederbedrijf van onder andere Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Brioni en Saint Laurent.

“Kering wil al vele jaren toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid, geleid door een visie dat luxe onlosmakelijk verbonden is met de hoogste vorm van milieu- en sociale waarden. Als het aankomt op dierenwelzijn, heeft onze groep altijd bereidheid getoond om de praktijken in de eigen productieketen en in de luxe sector als geheel aan te pakken,” aldus François-Henri Pinault, CEO van Kering, in het persbericht. “De tijd is gekomen om nu een volgende stap te nemen door het gebruik van bont tot een einde te brengen in al onze collecties. De wereld is veranderd, net als onze klanten, en luxe moet zich daar aan aanpassen.”