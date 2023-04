Omzetdaling bij Salvatore Ferragamo in het eerste kwartaal

Salvatore Ferragamo S.p.A. heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar de omzet zien afnemen met 4 procent. De omzet komt daardoor neer op 278 miljoen euro, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf.

In de eigen retail nam de omzet af met 2,3 procent voornamelijk doordat de vraag naar producten van Salvatore Ferragamo in de Verenigde Staten afnam. Via de wholesale nam de omzet met 13,9 procent af. Ook in dit segment was de impact van de Verenigde Staten te zien. Gekeken naar de geografische omzet, nam in het eerste kwartaal de omzet in Noord-Amerika in zijn geheel af met 19,8 procent. Naast Noord-Amerika zag Salvatore Ferragamo S.p.A. ook afnames in Japan en de grotere Asia Pacific-regio. Hier nam de omzet met 7,1 en 13,6 procent af.

Ook zijn er nog positieve geluiden te melden. De omzet in de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) nam in het eerste kwartaal toe met 24,7 procent. In Centraal- en Zuid-Amerika nam de omzet met 5,4 procent toe.

Uitspraken over de winst van het bedrijf doet Salvatore Ferragamo S.p.A. in deze financiële update niet.