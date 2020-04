Omzetdaling van 15 procent bij LVMH in eerste kwartaal

LVMH, een van de grootste luxe modegroepen ter wereld, heeft de omzet in het eerste kwartaal terug zien lopen met vijftien procent. De groep behaalde een omzet van 10,6 miljard euro, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

De categorie mode en lederen goederen werd het minst hard geraakt. In het segment daalde de omzet met 9 procent naar 4,6 miljard euro. De luxe groep heeft onder andere de merken Fenty, Celine, Christian Dior, Louis Vuitton, Kenzo en Givenchy in het portfolio. De verkoop van horloges en sieraden liep met 24 procent terug naar 792 miljoen euro. LVMH behaalde met de categorie parfum en cosmetica een omzet van 1,3 miljard euro door een daling van 18 procent en het segment wijn en alcohol kreeg te maken met een daling van 13 procent. De groep is namelijk ook de eigenaar van onder andere Hennessy, Moët & Chandon en Dom Pérignon.

LVMH geeft aan dat de productielocaties de gesloten waren vanwege de huidige pandemie zich voorbereiden om het werk weer te hervatten terwijl de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Ook benadrukt het bedrijf in het kwartaalverslag dat het bedrijf veerkrachtig is en zich zal blijven focussen op het bewaken van de waarde van alle merken die ligt in de kwaliteit van de producten en het snelle reactievermogen van de teams. LVMH zal verder letten op het beperken van kosten en is selectief in het maken van investeringen.

De luxe groep meldt dat de sluitingen van de productielocaties en winkels van de groep een impact zullen hebben op de jaarlijkse omzet en winst van het bedrijf. Op dit moment kan LVMH echter niet aangeven hoe groot deze impact zal zijn. De groep hoopt dat vanaf mei of juni voorzichtig herstel zal intreden.

LVMH heeft zich de afgelopen tijd ingezet voor de productie van desinfecterende handgel en de productie van kleding voor zorgmedewerkers.