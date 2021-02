Omzetdaling van 15 procent voor Under Armour in boekjaar, schade bleef beperkt in Q4

Under Armour, Inc. heeft in het vierde kwartaal betere resultaten behaald dan verwacht, zo blijkt uit de financiële update van het bedrijf. De omzetdaling bleef beperkt tot 3 procent en Under Armour, Inc. behaalde zelfs een netto-winst in het kwartaal. In het gehele boekjaar leed het bedrijf echter nog verlies en een omzetdaling van 15 procent.

De omzet voor het boekjaar 2020 bedraagt 4,5 miljard dollar (3,7 miljard euro) door de daling. Het nettoverlies voor het boekjaar kwam neer op 549 miljoen dollar, omgerekend zo’n 452 miljoen euro. Direct-to-consumer wist Under Armour, Inc. een omzetplus van 2 procent te realiseren, maar in het wholesale kanaal werd een omzetdaling van 25 procent in het boekjaar genoteerd. De schade werd in het boekjaar het meest beperkt in de Asia-Pacific regio waar de jaaromzet maar 1 procent lager uitkwam dan het voorgaande boekjaar. De EMEA-regio volgt met een afname van 4 procent en Latijns-Amerika met 16 procent. In Noord-Amerika werd de grootste daling genoteerd, namelijk 19 procent. Wordt de omzet opgedeeld in de segmenten kleding, schoenen en accessoires, dan wordt de grootste daling in het kledingsegment gezien. In de categorie nam de omzet 17 procent af. De omzet uit footwear daalde met 14 procent terwijl de omzet in de categorie accessoires ongeveer hetzelfde was als het voorgaande boekjaar, aldus het financiële verslag.

Over het boekjaar 2021 is Under Armour, Inc. positief. Het bedrijf verwacht een omzetgroei van tussen de 5 en 9 procent, zo is af te leiden uit het statement. Het bedrijf verwacht zowel een omzetgroei in Noord-Amerika als in de internationale business.