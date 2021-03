Omzetdaling van 16 procent voor Adidas AG in boekjaar 2020

Duitse sportgigant Adidas AG heeft in het boekjaar 2020 de omzet terug zien lopen met 16 procent, zo blijkt uit het jaarverslag. De omzet kwam neer op 19,8 miljard euro in het financiële jaar.

Het netto inkomen kwam door een daling van 77,6 procent neer op 443 miljoen euro. Een jaar eerder was dit inkomen nog 1,9 miljard euro, zo blijkt uit het jaarverslag. Al met al is Adidas AG ook zeker geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Het moederbedrijf van zowel Adidas als Reebok had te maken met een omzetdaling bij gelijke wisselkoersen van 12 procent in Europa, 9 procent in Noord-Amerika, 16 procent in Latijns-Amerika en 18 procent in ‘opkomende markten’. In de Asia-Pacific daalde de omzet in het boekjaar met 17 procent bij gelijke wisselkoersen en 15 procent op het vasteland van China. Alleen in Rusland en de CIS-landen bleef de omzet gelijk, aldus Adidas AG.

Adidas AG verwacht in het huidige boekjaar flinke groei voor alle regio’s. In Latijns-Amerika, Asia-Pacific en het vasteland van China verwacht de Duitse groep een omzetgroei tussen de 20 en 30 procent in vergelijking met het boekjaar 2020. In Europa verwacht het bedrijf een omzetgroei tussen de 15 en 19 procent, zo blijkt uit het jaarverslag. Ondertussen is het bedrijf bezig met de ontwikkeling van een nieuwe strategie. Als onderdeel van de nieuwe strategie wil Adidas AG Reebok verkopen. Deze intentie van Adidas AG werd al eerder dit jaar gecommuniceerd, maar verder details over het afscheid van Reebok is er nog niet op het moment.