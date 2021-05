Omzetdaling van 21 procent bij Superdry Plc in boekjaar 2021

Brits modebedrijf Superdry Plc heeft in het boekjaar 2021 een omzet behaald van 556,6 miljoen pond. Omgerekend is dat zo’n 642,8 miljoen euro. Voor het bedrijf betekent het een daling van 21 procent jaar-op-jaar, zo is te lezen in het jaarverslag.

De resultaten van het bedrijf hebben de impact gevoeld van de coronacrisis, maar het bedrijf ziet ‘het licht aan het einde van de tunnel’ aldus het verslag. In het vierde kwartaal, dat afliep op 24 april 2021, behaalde het bedrijf namelijk een groei van 0.8 procent, aldus het verslag. In feite betekent het dat de omzet stabiel is gebleven met de eerste periode van de coronacrisis vorig jaar. Er werd een omzet behaald van 118,3 miljoen pond (136,6 miljoen euro).

“Onze versterkte e-commerce aanwezigheid heeft geholpen de impact van de gedwongen sluitingen van onze winkels af te wenden,” aldus oprichter en CEO Julian Dunkerton in het verslag. “We keerden in het vierde kwartaal terug naar groei en onze toewijding aan het verkopen tegen de volle prijs heeft gezorgd voor een significante verbetering van ons online marge.”