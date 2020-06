Omzetdaling van 23 procent bij H&M Group, versnelt winkelsluitingen

De H&M Group is hard geraakt door de effecten van de coronacrisis, zo blijkt uit het halfjaarverslag van de groep. Over de eerste zes maanden van het financiële jaar liep de omzet met 23 procent terug. In het tweede kwartaal alleen al liep de omzet met 50 procent terug, zo blijkt uit het verslag.

De omzet kwam in het eerste halfjaar neer op 83,6 miljard Zweedse kroon. Dat komt neer op 7,99 miljard euro. Het gros van de winkels van de groep was voor een langere tijd gesloten, waardoor het bedrijf zich heeft gefocust op de digitale kanalen. In het tweede kwartaal kwam de omzet door een daling van 50 procent neer op 28,6 miljard Zweedse kroon, omgerekend 2,7 miljard euro. De omzet uit digitale kanalen steeg echter met 36 procent in het kwartaal.

Wanneer gekeken wordt naar de tien grootste markten van de H&M Group, zijn de Verenigde Staten, Duitsland en Rusland het hardst geraakt. In die landen daalde de omzet met 68, 56 en 40 procent in het tweede kwartaal. In Nederland kwam de klap relatief minder hard aan, daar daalde de omzet in het kwartaal met 36 procent.

Aan het einde van het financiële halfjaar heeft het bedrijf een verlies geleden van 3,9 miljard Zweedse kroon. Omgerekend is dit 372 miljoen euro.

H&M heeft diverse stappen ondernomen om het effect van de coronacrisis op het bedrijf te beperken. Een van deze stappen is het versnellen van geplande winkelsluitingen en het terugbrengen van het aantal winkelopeningen. Dit jaar zullen 170 winkels uit het portfolio sluiten en maar 130 nieuwe geopend worden, zo luidt het persbericht. In eerste instantie zouden maar 130 winkels sluiten en 165 nieuwe winkels worden geopend. In het portfolio van de H&M Group bevinden zich de merken Cos, Arket, Afound, Weekday, Monki, & Other Stories, H&M en H&M Home.

“Met het heropenen van onze winkels, is de omzet sneller herstelt dan wij hadden verwacht,” aldus H&M CEO Helena Helmersson in het bericht. “Om de snelle veranderingen veroorzaakt door Covid-19 het hoofd te bieden, versnellen we onze digitale ontwikkeling, optimaliseren we het winkelportfolio en integreren we onze kanalen verder met elkaar. Met onze ambitieuze duurzaamheidsdoelen willen we moderetail blijven leiden naar een duurzamere toekomst.”

Beeld: H&M