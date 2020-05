Omzetdaling van 23 procent bij Under Armour, Inc. in eerste kwartaal

Under Armour, Inc. heeft in het eerste kwartaal de omzet af zien nemen met 23 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Een jaar eerder, in het eerste kwartaal van 2019, rapporteerde het bedrijf nog een omzetstijging van 2 procent. Op dat moment zat Under Armour, Inc. midden in een herstructurering.

Het nettoverlies van Under Armour, Inc. liep in het eerste kwartaal op naar 590 miljoen dollar (545 miljoen euro). De omzet kwam neer op 930 miljoen dollar (859 miljoen euro). Omzet in de wholesale tak liep terug met 28 procent, direct-to-consumer omzet bij Under Armour, Inc. had te maken met een afname van 14 procent.

In het eerste kwartaal heeft het bedrijf in twee regio’s nog wel omzetgroei behaald. In Latijns-Amerika steeg de omzet met 8 procent, in de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) met 3 procent. De Asia-Pacific regio kreeg de zwaarste omzetdaling te verduren - namelijk 34 procent. In Noord-Amerika nam de omzet af met 12 procent.

Als gekeken wordt naar categorieën daalde de omzet in de schoenen het hardst, met 28 procent. Kleding omzet nam af met 23 procent en de omzet in de accessoire categorie liep terug met 17 procent tijdens het eerste kwartaal, zo blijkt uit het kwartaalverslag.