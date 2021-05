Omzetdaling van 45 procent voor Gerry Weber International AG

Gerry Weber International AG heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een flinke omzetdaling te verduren gehad. De omzet landde door een daling van 45 procent op 46,4 miljoen euro in het kwartaal, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

De Duitse groep geeft aan dat het eerste kwartaal van het voorgaande boekjaar, waarmee de resultaten van het afgelopen kwartaal worden vergeleken, maar heel weinig de impact voelde van de coronacrisis. Tijdens het eerste kwartaal van 2021 had Gerry Weber te maken met diverse lockdowns, maar ook maatregelen binnen het bedrijf, zo is te lezen in het kwartaalverslag. Gedurende het eerste kwartaal steeg de online omzet met 54 procent naar een bedrag van 9,1 miljoen euro. In de retail daalde de omzet met bijna vijftig procent naar een omzet van 20,1 miljoen euro. In de wholesale werd een omzet behaald van 26,3 miljoen euro, wat ook bijna neerkomt op een halvering.

Het netto inkomen van Gerry Weber International AG kwam in het kwartaal neer op een verlies van 10,1 miljoen euro, iets hoger dan vorig jaar. De brutowinst kwam in de periode neer op 31,7 miljoen euro, zo blijkt uit het verslag.