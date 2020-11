Omzetdaling van 5 procent voor Pandora in derde kwartaal

Deense sieradenketen Pandora heeft het derde kwartaal afgesloten met een omzetdaling van 5 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De omzet komt neer op 4,07 miljard Deense kroon, omgerekend zo’n 537,1 miljoen euro.

Pandora geeft aan dat de resultaten van het kwartaal een ‘solide indicatie’ zijn dat de ommekeer van het merk zijn vruchten afwerpt. Begin 2019 kondigde het bedrijf een tweejarig transformatieplan aan en in augustus van dat jaar beleefde het merk de herlancering. Pandora zette onder andere een nieuwe bedrijfsstructuur op waaronder een nieuwe global merchandising structuur. Ook werden nieuwe digitale initiatieven opgezet en werd een kostenbesparingsprogramma geïmplementeerd.

Ondanks de positieve toon over het derde kwartaal geeft de sieradenketen wel aan dat de resultaten voor het vierde kwartaal niet te voorspellen zijn. De onzekerheid in de diverse markten waarin het merk aanwezig is vanwege de huidige coronapandemie zorgt ervoor dat het bedrijf geen verwachting voor het vierde kwartaal uit. Pandora geeft aan dat door de maatregelen die op dit moment al zijn aangekondigd in meerdere Europese landen ongeveer 18 procent van alle Pandora winkels al dicht zullen zijn november.