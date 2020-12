Omzetdaling van 7,6 procent voor Guess, Inc. in derde kwartaal

Amerikaans modebedrijf Guess, Inc. heeft de omzet in het derde kwartaal met 7,6 procent zien afnemen, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De omzet kwam neer op 569,3 miljoen euro, omgerekend 468,7 miljoen euro.

Het merk werd het hardste geraakt in Amerika (Noord-, Midden- en Zuid-). Daar daalde de retailomzet met 21 procent in het derde kwartaal, de wholesale omzet kwam zelfs 36,2 procent lager uit. Guess,Inc. Draaide in Azië 15 procent minder omzet en in Europa daalde de retailomzet van Guess, Inc. maar met 9 procent.

De resultaten in het derde kwartaal kwamen hoger uit dan het modebedrijf in eerste instantie verwacht. Vanwege de pandemie heeft de modebranche nog met extra moeilijkheden te maken dan eerder.