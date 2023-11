Omzetdaling voor Capri Holdings Limited

Capri Holdings Limited, een Amerikaans luxe modeconcern dat eigenaar is van de merken Michael Kors, Versace en Jimmy Choo, is in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar achtergebleven bij de eigen verwachtingen. De totale omzet van 1,29 miljard US dollar (1,2 miljard euro) daalde met 8,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

In de detailhandel daalde de totale omzet net onder de 10 procent, wat voornamelijk te wijten is aan de afnemende vraag in Noord- en Zuid-Amerika en problemen met de lancering van Michael Kors e-commerce in Noord-Amerika.

Alle drie de merken worden getroffen door de daling: De omzet van Michael Kors van 879 miljoen dollar (822 miljoen euro) daalde met 8,6 procent, Versace met 9,1 procent tot 280 miljoen dollar (262 miljoen euro) en Jimmy Choo met 7,0 procent tot 132 miljoen dollar (123,5 miljoen euro).

De brutowinst bedroeg 832 miljoen Amerikaanse dollar (779,5 miljoen euro), vergeleken met 951 miljoen Amerikaanse dollar (890,9 miljoen euro) in het voorgaande jaar. De brutowinstmarge daalde ook, voornamelijk door lagere verkopen tegen volledige prijzen, voornamelijk in Noord- en Zuid-Amerika, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere supply chain-kosten.

John D. Idol, voorzitter en CEO van Capri: "De resultaten van Capri Holdings over het tweede kwartaal bleven achter bij onze verwachtingen door macro-economische tegenwind en uitdagingen bij de implementatie van e-commerce. Begin juli lanceerden we een nieuw e-commerce platform voor Michael Kors in Noord- en Zuid-Amerika. Hoewel we enthousiast zijn over de voordelen op de lange termijn, had de overgang een negatieve invloed op onze resultaten in het tweede kwartaal. Daarnaast verzwakte de consumentenvraag naar luxe modeartikelen gedurende het kwartaal, met name in Noord- en Zuid-Amerika."

Vooruitkijkend naar de komende maanden is Idol vol vertrouwen, vooral met betrekking tot de geplande fusie met concurrent Tapestry, waartoe de merken Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman behoren: "We kijken uit naar de succesvolle afronding van de fusietransactie met Tapestry in kalenderjaar 2024. We zijn ervan overtuigd dat deze fusie waarde zal opleveren voor onze aandeelhouders en nieuwe kansen zal bieden voor onze toegewijde medewerkers over de hele wereld, nu Capri Holdings onderdeel wordt van een groter en meer gediversifieerd bedrijf. Door onze krachten te bundelen met Tapestry zullen we over meer middelen en mogelijkheden beschikken om de uitbreiding van ons wereldwijde bereik te versnellen, terwijl het unieke DNA van onze merken behouden blijft."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.