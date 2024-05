Omzetdaling voor Salvatore Ferragamo S.p.A. in het eerste kwartaal

Italiaans modebedrijf Salvatore Ferragamo S.p.A. heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar de omzet zien teruglopen. Het bedrijf noteert een afname van 18,3 procent in vergelijking met een jaar eerder, zo is te zien in een financieel statement.

Door de daling komt de omzet voor de periode neer op 227 miljoen euro. Salvatore Ferragamo S.p.A. schrijft de afname toe aan onrustig consumenten sentiment in China, en slechte omstandigheden in het wholesale kanaal op vergelijkbare basis.

De groep heeft in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) de grootste daling te verduren, namelijk 30,8 procent. Kort daarna volgt Asia Pacific met een min van 19,3 procent. Noord-Amerika en Centraal- en Zuid-Amerika hebben in vergelijking met de andere regio’s een lichtere daling.