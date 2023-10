Omzetdip bij Salvatore Ferragamo S.p.A.

Italiaans modebedrijf Salvatore Ferragamo S.p.A. heeft in de eerste negen maanden van het huidige boekjaar een omzetdip genoteerd. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder daalde de omzet met 8,4 procent - waardoor het neerkomt op 844 miljoen euro.

De grootste dip was te zien in Noord-Amerika. De omzet nam hier af met 20,1 procent. Asia-Pacific en Japan specifiek lieten ook een tweecijferige daling zien. De enige regio waar Salvatore Ferragamo S.p.A. een stijging noteert is de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika). Hier werd een plus genoteerd van 3,1 procent gedurende de eerste negen maanden.

Wanneer men kijkt naar de diverse distributiekanalen, kreeg de wholesale de grootste daling te verduren. Vanwege de rationalisering van het wholesalenetwerk, het verminderde toerisme waardoor de Duty-free verkoopkanalen werden beïnvloed én de verslechtering in de Verenigde Staten nam in dit kanaal de omzet af, aldus het rapport. De eigen retailkanalen van Salvatore Ferragamo S.p.A. lieten een daling zien van 10,2 procent vanwege de algemene verslechtering van de markt in het derde kwartaal.