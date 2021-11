Omzetgroei Alibaba op laagste niveau in zeven jaar, winst keldert

De Chinese e-tailer Alibaba heeft de laagste omzetgroei in zeven jaar genoteerd. Dat blijkt uit het kwartaalrapport van het bedrijf en berichtgeving van internationale media, waaronder AFP en Nu.nl. De omzet nam met 29 procent toe in het tweede kwartaal van het boekjaar, een lagere toename dan door analisten werd voorspeld, zo meldt AFP. De winst daalde met 81 procent naar ongeveer 740 miljoen euro.

De omzet kwam uit op iets meer dan 200 miljard yuan (omgerekend circa 28 miljard euro). De tegenvallende groei heeft volgens Nu.nl en AFP onder meer te maken met toenemende concurrentie in het veld. Daardoor deden grotere webwinkels van Alibaba, zoals Tmall, het minder goed dan voorspeld. Bovendien blijft de coronacrisis zijn tol eisen.

In het eigen kwartaalrapport maakt Alibaba weinig melding van de tegenvallers. Waar sprake is van dalende cijfers is dat volgens het bedrijf een gevolg van ‘toegenomen investeringen op belangrijke strategische gebieden’.