‘Omzetgroei detailhandel slinkt in 2022’

De omzetgroei van de detailhandel zal in 2022 kleiner zijn dan in 2021, zo meldt de ING op basis van onderzoek. Waar in 2021 de omzet van de sector nog toenam met 3,5 procent, zal dit naar verwachting dit jaar 2,5 procent zijn.

Deze lagere groei is onder andere te danken aan de normaliseren van de omzetplus in het online segment. Dit jaar zal de online detailhandel naar verwachting zes procent extra omzetten dan in 2021. Binnen de sectoren van de non-food detailhandel zal er ook nog verschil zijn. Zo wordt er voor de modesector een plus van 1,5 procent verwacht, maar voor persoonlijke verzorging alweer 5 procent.

ING verwacht ook dit jaar meer faillissementen in de retail dan tijdens de afgelopen twee jaar. De bank meldt in het bericht dat bedrijven tot nu toe gebruik konden maken van coronasteunpakketten en uitstel van belastingen. Het uitstel van belasting loopt echter maar tot 1 februari van dit jaar en moet vanaf 1 oktober de schuld worden terugbetaald in maximaal vijf jaar tijd. Hierdoor zullen naar verwachting meer bedrijven in de detailhandel omvallen.