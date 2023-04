Omzetgroei Dr. Martens plc aangedreven door EMEA-regio en CFO verlaat bedrijf

Dr. Martens plc behaalt een omzetplus van zes procent in het vierde kwartaal van boekjaar 2023. De groei wordt voornamelijk aangedreven door de groei van de direct-to-consumer-stroom in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en Azië-Pacific, zo blijkt uit de financiële resultaten die Dr. Martens vrijdag bekend maakt.

De omzet in de direct-to-consumer-stroom groeit met twintig procent. Deze stroom is op te delen in twee categorieën: de detailhandel en de e-commerce. Binnen de retail ziet Dr. Martens de omzet groeien met 36 procent. De e-commerce noteert een omzetgroei van acht procent.

De omzet in de wholesale-stroom daalde in het vierde kwartaal door aanhoudende operationele problemen in het distributiecentrum in Los Angeles, Amerika. "Daarnaast speelde de geplande vermindering van de leveringen aan onze distributeur in China ook een rol.” Wholesale noteert een omzetdaling van vier procent.

Door deze resultaten verwacht Dr. Martens dat de ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) voor boekjaar 2023 neerkomt op 245 miljoen pond. Dat is omgerekend 277,3 miljoen euro.

Chief Financial Officer gaat met pensioen

Met de bekendmaking van de financiële resultaten wordt ook het nieuws gedeeld dat Jon Mortimore, huidige Chief Financial Officer bij Dr. Martens, het bedrijf zal verlaten en met pensioen gaat. Mortimore blijft zijn rol vervullen tot er een opvolger is gevonden om een soepele overdracht van verantwoordelijkheden te waarborgen, zo staat in het persbericht bijgevoegd aan de resultaten.

Jon stapte in 2016 binnen bij Dr. Martens. “Gedurende zijn zeven jaar bij het bedrijf heeft Mortimore een belangrijke rol gespeeld bij de overgang van de onderneming van een familiebedrijf naar een beursgenoteerde PLC, waarbij hij toezicht hield op de omzetgroei van 230 miljoen pond (260 miljoen euro) naar 1 miljard pond (1,1 miljard euro). Daarnaast speelde hij een cruciale rol bij de beursgang van de onderneming in januari 2021.”