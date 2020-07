Omzetgroei van 10,5 procent voor De Bijenkorf in 2019

De Bijenkorf heeft in het boekjaar 2019 een omzetplus van 10,5 procent gerealiseerd, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Het bedrijf verwelkomde ook 3 procent meer bezoekers in de winkels.

CEO van de Bijenkorf Giovanni Colauto in het persbericht: “2019 was een mooi jaar waarin wij niet alleen een forse groei online, maar ook een recordgroei in de fysieke winkels hebben gerealiseerd.” De CEO gaat daarbij ook in op de huidige pandemie. “Tijdens de sluiting van de winkels ten gevolge van COVID-19 is onze webshop nog belangrijker geworden. Ook in Duitsland en België, waar langere tijd de winkels gesloten waren. Dit bevestigt onze strategie om groei te realiseren in het online kanaal. Maar de forse groei van de winkels in 2019 laat ook zien dat een fysieke winkel wel degelijk heel relevant is. Dus ook hierin blijven wij investeren, zoals afgelopen maand met de opening van de nieuwe Patisserie in Amsterdam. De afgelopen maanden waren voor de retail zeer uitdagend. De Bijenkorf houdt echter vast aan zijn strategie van online groei, duurzaamheid en klantbeleving.”

Omzet en operationele resultaat De Bijenkorf gestegen in 2019

De operationele winst (voor afschrijvingen en eenmalige lasten) steeg met 5,8 procent van 41,3 miljoen euro naar 43,7 miljoen euro. Wanneer de nieuwe boekhoudregels rondom IFRS 16 worden aangehouden bedraagt de operationele winst voor afschrijvingen en eenmalige lasten 77,8 miljoen euro.

In 2019 investeerde de Bijenkorf in de winkels. Zo werden updates uitgevoerd in Rotterdam, Amsterdam en Maastricht. Ook lanceerde het een Duitse webshop om internationale groei verder te faciliteren. Dit najaar breidt De Bijenkorf uit naar Frankrijk, Franstalig België en Oostenrijk.

