Omzetgroei van 12,6 procent voor luxe groep Kering

Luxe concern Kering heeft in het derde kwartaal een omzetgroei van 12,6 procent behaald, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De groei van modehuis Gucci bleef in het kwartaal achter, maar Yves Saint Laurent liet flinke groei zien.

De luxe groep behaalde al met al een omzet van 4,1 miljard euro dankzij de groei. In vergelijking met het derde kwartaal van 2019 was de groei 10 procent. Gucci blijft het topmerk van de groep met een omzet van 2,1 miljard euro dankzij een groei van 4,5 procent. Echter was de omzetgroei lager dan wat de analisten in eerste instantie hadden verwacht. Yves Saint Laurent haalde een omzet binnen van 652,9 miljoen euro dankzij een groei van 27,8 procent. De omzet van Bottega Veneta landde op 363,4 miljoen euro dankzij een groei van 9,3 procent in het kwartaal.

De andere modehuizen van Kering vat de groep samen in één categorie. Deze groep behaalde een omzet van 843,7 miljoen euro dankzij een groei van 26,1 procent. Vooral Balenciaga en Alexander McQueen lieten flinke groei zien, aldus Kering in het kwartaalverslag.