‘Omzetgroei van 15 procent bij Valentino in 2022’

Italiaans modehuis Valentino heeft in het boekjaar de omzet zien klimmen met 15 procent. Hierdoor kwam de omzet neer op 1,42 miljard euro, aldus CEO Jacopo Venturini tegen WWD.

Venturini schrijft de omzetstijging toe aan de verandering in het businessmodel van het bedrijf. Valentino heeft namelijk een andere balans aangebracht tussen de wholesale en retaildistributie. In de wholesale werkt het bedrijf alleen nog maar samen met geselecteerde partners 'die de waarden van ons merk delen en onze businessstrategie en visie behouden’. In het boekjaar daalde de omzet uit de wholesale dan ook met 6 procent, maar steeg de omzet in de eigen retailkanalen met 21 procent. Eigen retail is nu goed voor 67 procent van de omzet en tegen 2025 moet dit 80 procent zijn, aldus WWD.

Niet alleen de omzet steeg, ook het ebitda (winst voor belastingen, rente, amortisatie en afschrijvingen) nam toe. Het kwam door een stijging van 18 procent neer op 337 miljoen euro. Het operationele resultaat kwam neer op 121 miljoen euro dankzij een stijging van 30 procent.