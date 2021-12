Omzetgroei van 19 procent voor Stitch Fix, Inc.

Het Amerikaanse Stitch Fix, Inc. heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een omzetplus van 19 procent behaald. De online styling service behaalde daardoor een omzet van 581,2 miljoen dollar, omgerekend 514,8 miljoen euro.

Ondanks de omzetgroei in het kwartaal, staat Stitch Fix, Inc. nog wel in het rood. Het bedrijf leed namelijk een verlies van 1,8 miljoen dollar, omgerekend 1,5 miljoen euro. Wel steeg het aantal actieve klanten naar 4,18 miljoen dankzij een toename van 11 procent jaar op jaar. Ook de omzet per actieve klant steeg met 12 procent naar een bedrag van 524 dollar, omgerekend 464 euro.

Stitch Fix is opgericht in 2011 en richt zich op een online gepersonaliseerde winkelervaring. Het businessmodel van het bedrijf combineert de expertise van stylisten met data. Het richt zich op volwassenen én kinderen.