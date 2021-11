Omzetgroei van 23 procent voor Asics EMEA

De EMEA-tak van Asics heeft in het huidige boekjaar tot nu toe een omzetgroei van 23 procent behaald, aldus een persbericht van het bedrijf. Het operationele inkomen landde daarbij op 111 miljoen euro.

De wholesale omzet steeg met 24 procent in het boekjaar tot nu toe. In Duitsland steeg deze met 26 procent, in Frankrijk met 27 procent, Groot-Brittannie met 8 procent, Italië met 49 procent en in Iberië met 42 procent. De e-commerce tak van Asics EMEA zag een omzetstijging van 37 procent. Hoewel Asics EMEA van flinke groeipercentages spreekt, worden concrete omzetcijfers niet genoemd.

“Deze resultaten zijn een bevestiging van de kracht van ons merk in de EMEA,” aldus Carsten Unbehaun, CEO van Asics EMEA, in het bericht. “We blijven een ongekende vraag naar onze producten zien nu steeds meer mensen de voorkeur geven aan het Asics merk. We zien winstgevende groei in al onze productcategorieën, van running tot tennis, en in al onze kanalen, wat ons positieve momentum in de regio onderstreept.” Unbehaun meldt daarnaast dat het bedrijf het besluit heeft genomen de wholesalepartners boven de eigen direct-to-consumer kanalen te plaatsen wanneer er sprake is van hoge vraag van producten en beperkingen van de capaciteit. “We blijven nauw met onze partners samenwerken terwijl we deze dynamische omstandigheden navigeren,” aldus de CEO.