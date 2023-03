Omzetgroei van 27 procent bij Moncler S.p.A. in boekjaar 2022, groeit hard in EMEA-regio

De Italiaanse modegroep Moncler S.p.A. behaalt een omzet van 2,6 miljard euro in boekjaar 2022. Dat komt neer op een stijging van 27 procent vergeleken met een jaar eerder toen de omzetgrens van 2 miljard euro voor het eerst werd gepasseerd. Boekjaar 2022 markeerde ook de zeventigste verjaardag van Moncler en de veertigste verjaardag van Stone Island.

Moncler Group is sinds 2021 niet alleen eigenaar van het gelijknamige modemerk, maar heeft sindsdien ook Stone Island in zijn portfolio. Dit boekjaar is het de eerste keer dat het modemerk een volledig jaar meedraait. Stone Island was goed voor een omzet van 401,1 miljoen euro. Om de optelsom compleet te maken, komt de omzet van Moncler dus neer op 2,2 miljard euro en noteert dit modemerk een stijging van 19 procent.

Moncler en Stone Island groeien het hardst in EMEA-regio

Het modemerk Moncler groeit dit jaar het hardst in de EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika). In deze regio noteert Moncler een omzet van 804,4 miljoen euro en groeit daarmee 29 procent tegenover boekjaar 2021. De omzet werd aangedreven door de direct-to-consumer-stroom, zowel via online verkoopkanalen als in de fysieke winkels. Azië is nog steeds de regio waar de meeste omzet wordt behaald en schrijft een omzet van 1,03 miljard euro in de boeken. Amerika is goed voor een omzet van 368,1 miljoen euro.

Ook Stone Island groeit het hardst in de EMEA-regio. Daar wordt een omzet van 278,7 miljoen euro behaald wat neerkomt op een stijging van 16 procent. De groei in deze regio werd voornamelijk aangedreven door verkopen in Italië, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In Azië behaalt het modelabel een omzet van 80,2 miljoen euro en Amerika is goed voor 42,3 miljoen euro.

De CEO van de modegroep noemt 2022 een jaar dat vol emoties zat en waar veel successen behaald werden die verwachtingen overtroffen. Kijkend naar het volgende boekjaar zegt de CEO rekening te houden met het onvoorspelbare economische klimaat. “Ondanks dat gaan we het jaar vol vertrouwen en met veel energie tegemoet. We hebben een flexibele, sterke organisatie en we hebben onze visie duidelijk in beeld. Dat gezegd hebbende, kijk ik uit om onze merken te laten groeien en te versterken”, aldus Remo Ruffini, CEO bij de modegroep, in het persbericht.