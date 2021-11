Omzetgroei van 37,6 procent voor Tod’s S.p.A

Tod’s S.p.A. heeft in het boekjaar tot nu toe een omzetgroei van 37,6 procent behaald in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande boekjaar. Echter ligt de omzet van 622,6 miljoen euro nog steeds 6,9 procent lager dan voor de pandemie, zo is te lezen in het kwartaalverslag.

Hoewel de resultaten in de eerste negen maanden van het boekjaar dus nog achterlopen op die van voor de pandemie, laat het derde kwartaal wel een positiever beeld. Met een omzet van 224,3 miljoen euro ligt de omzet in het kwartaal namelijk wel hoger dan het derde kwartaal van 2019. In vergelijking met 2020 ligt de omzet van het kwartaal 14,6 procent hoger.

Opvallend in het financiële verslag is dat het merk Roger Vivier in vergelijking met pre-corona als enige merk een omzetstijging heeft doorgemaakt. Zo ligt de omzet van het merk 14,2 procent hoger in de eerste negen maanden van het boekjaar met een omzet van 161,4 miljoen euro. Bij vlaggenschip Tod’s steeg de omzet jaar op jaar met 40,1 procent naar een bedrag van 296,1 miljoen euro. Vergeleken met pre-corona tijden ligt de omzet echter nog 12,6 procent achter. Bij het merk Fay is dit 18,2 procent, maar jaar op jaar is het met 24,5 procent gestegen tot een omzet van 31,5 miljoen euro. Het vierde merk in het portfolio van Tod’s S.p.A., Hogan, zag een groei van 21,8 procent jaar op jaar en een omzet van 133 miljoen euro. In vergelijking met 2019 lag de omzet 11,3 procent lager.