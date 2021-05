Omzetgroei van 47,5 procent voor Mytheresa in derde kwartaal

E-tailer Mytheresa heeft in het derde kwartaal van het huidige boekjaar een flinke omzetgroei behaald. De omzet kwam neer op 164,8 miljoen euro dankzij een toename van 47,5 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

Het bedrijf groeit sowieso flink door, want in vergelijking met het derde kwartaal van twee boekjaren geleden, ligt de omzet zelfs 66 procent hoger, zo blijkt uit het verslag. Het EBITDA steeg daarnaast in het derde kwartaal van 3,1 miljoen euro naar 11,1 miljoen euro. Waar Mytheresa in het derde kwartaal van het voorgaande boekjaar nog een nettoverlies van 100.000 euro had, lag het netto inkomen het afgelopen kwartaal op 4,5 miljoen euro.

Naast de kwartaalresultaten rapporteert Mytheresa ook de resultaten voor de afgelopen negen maanden. Gedurende die periode werd een omzet van 449,7 miljoen euro behaald door een stijging van 36,2 procent. Het netto inkomen kwam neer op 24,5 miljoen euro, zo blijkt uit het verslag.

Vanwege de goede resultaten in het derde kwartaal verhoogt de Duitse e-tailer ook de verwachting voor het gehele boekjaar. Het bedrijf verwacht het huidige financiële boekjaar af te sluiten met een omzet tussen de 600 en 605 miljoen euro wat een omzetstijging tussen de 33 en 35 jaar inhoudt.