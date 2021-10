Omzetgroei van 56 procent bij Moncler Group in eerste negen maanden

Moncler S.p.A. heeft in de eerste negen maanden een omzet van 1,1 miljard euro behaald, zo blijkt uit het financiële verslag van de groep. De resultaten werden aangeduwd door een omzet van 555,5 miljoen euro in het derde kwartaal.

Het betekent een groei van 56 procent bij gelijke wisselkoersen in de eerste negen maanden van het boekjaar en een groei van 55 procent in het derde kwartaal. Wanneer vergeleken wordt met de periodes in 2019 is de groei 20 en 33 procent.

Moncler S.p.A. bestaat sinds 1 april 2021 uit meer dan één merk. Op dat moment werd het merk Stone Island geïntegreerd in het bedrijf. Sinds die periode heeft stone Island 156,4 miljoen bijgedragen aan de resultaten van de groep. In het derde kwartaal was het merk goed voor een omzet van 100,1 miljoen euro. Het merk Moncler zelf leverde een omzet van 1,02 miljard euro in de eerste negen maanden en een omzet van 455,3 miljoen euro in het derde kwartaal. Bij Moncler kwam de omzet over beide periodes boven het niveau van 2020 en 2019 uit.