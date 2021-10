Omzetgroei van 73 procent voor Crocs, Inc.

Crocs, Inc. blijft van hun momentum genieten. Het bedrijf behaalde in het derde kwartaal een omzetgroei van 73 procent. Hierdoor steeg de omzet naar een bedrag van 626 miljoen dollar, omgerekend 537,6 miljoen euro. Het bedrijf zelf noemt de resultaten ‘exceptioneel’, in het kwartaalverslag.

Omzetgroei gebeurde in alle regio’s met geheel Amerika bovenaan met een groei van 94,5 procent. De EMEA liet een groei zien van 42,8 procent bij gelijke wisselkoersen en in de Asia Pacific regio werd een toename van 21,2 procent behaald.

Gedurende het derde kwartaal kreeg Crocs, Inc. wel te maken met disrupties in de productieketen. Zo sloten diverse Vietnamese fabrieken en werd de wereldwijde productieketen ontregeld. “Onze teams wereldwijd managen de effecten van de disruptie in de productieketen en minimaliseren de impact hiervan op ons bedrijf,” aldus Crocs, Inc. CEO Andrew Rees, in het kwartaalverslag. Ondanks de tijdelijke ontregelingen, verwachten we dat de omzet voor 2022 zal groeien met 20 procent in vergelijking met 2021 dankzij de kracht van ons merk en de vraag van consumenten wereldwijd.