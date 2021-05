Omzetgroei voor Asics in eerste kwartaal 2021

Asics heeft in de regio’s Europa, Midden-Oosten en Afrika in het eerste kwartaal van 2021 een flinke omzetstijging geboekt. De omzet van het bedrijf in deze regio’s nam toe met 35 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo schrijft Asics in een persbericht. De omzet kwam daarmee op 31,1 miljard yen (omgerekend 234 miljoen euro). Wereldwijd nam de omzet met 24,8 procent toe, naar 106 miljard yen (803 miljoen euro). De nettowinst kwam uit op 10,4 miljard yen (78 miljoen euro).

In de regio EMEA groeide de omzet vooral op het vlak van wholesale. Hier was een gemiddelde groei te zien van 43,9 procent, met uitschieters in onder meer Italië (79,4 procent) en Duitsland (66,8 procent). Ook de online tak van Asics deed het goed: de online verkopen namen in het kwartaal met 110,7 procent toe ten opzichte van een jaar eerder.

Carsten Unbehaun, CEO van Asics EMEA, vindt de resultaten ‘zeer bemoedigend’, zo stelt hij in het persbericht. Volgens hem is de groei te danken aan ‘groei in onze bestaande verkoopkanalen, marktaandeelwinsten en het faseren van onze lente-zomercollectie 2021’. Hij benadrukt ook dat het bedrijf heeft kunnen groeien ondanks winkelsluitingen. In de Verenigde Staten en Europa is nog een deel van de Asics-winkels gesloten als gevolg van de coronamaatregelen.