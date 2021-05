Omzetgroei voor Salvatore Ferragamo S.p.A. in eerste kwartaal

Salvatore Ferragamo S.p.A. heeft in het eerste kwartaal een omzet van 245 miljoen euro behaald door een stijging van 10,3 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Naast omzetgroei wist het bedrijf ook bijna break-even te draaien in het kwartaal, het nettoresultaat kwam namelijk neer op 600.000 euro in de min.

De omzetgroei is voornamelijk te danken aan de sterke resultaten in de Asia-Pacific regio. In de markt werd een omzetgroei van 50,6 procent behaald in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Op dit moment maakt de omzet uit het Aziatische continent 51 procent van de totale omzet van Salvatore Ferragamo S.p.A. uit, aldus het verslag. Ook in Noord-Amerika werden positieve resultaten behaald, namelijk een stijging van 9,9 procent. Echter waren in de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en Centraal en Zuid-Amerika omzetdalingen te zien. In de EMEA lag de omzet 20,5 procent lager in het eerste kwartaal en in Centraal en Zuid-Amerika lag de omzet 20,1 procent lager.

Het bedrijf bereikte ook bijna het break-even punt in het kwartaal en de brutowinst verbeterde met 20,6 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van het voorgaande boekjaar. Ook de operationele winst verbeterde van min 36 miljoen euro naar een plus van 7 miljoen euro, aldus het verslag.