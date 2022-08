Omzetplus én verdubbeld verlies bij ThredUp

Resale platform ThredUp Inc. heeft in het tweede kwartaal een omzetplus van 27 procent jaar op jaar geboekt, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Hoewel er een omzetplus behaald werd, verdubbelde ook het nettoverlies naar 28,4 miljoen dollar (27,9 miljoen euro).

De omzet in het tweede kwartaal kwam neer op 76,4 miljoen dollar, omgerekend 75,3 miljoen euro. ThredUp blikt ook al vooruit naar het derde en vierde kwartaal. In deze kwartalen ligt de omzet naar verwachting lager. In het derde kwartaal verwacht het een bedrag tussen de 64 en 66 miljoen dollar en in het vierde kwartaal tussen de 70 en 72 miljoen dollar.

Voor het gehele financiële boekjaar verwacht ThredUp Inc. een omzet tussen de 283 en 287 miljoen dollar.