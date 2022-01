Omzetplus van 11 procent voor Dr. Martens Plc

Schoenenbedrijf Dr. Martens Plc heeft in het derde kwartaal van het huidige boekjaar een omzetplus van 11 procent behaald, zo blijkt uit een financiële update. De omzet kwam door de stijging neer op 307 miljoen pond, omgerekend 367,8 miljoen euro. In vergelijking met twee jaar eerder, het niveau van voor de pandemie, steeg de omzet zelfs met 21 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

De omzet uit de e-commerce van Dr. Martens plc steeg in het kwartaal met 16 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In vergelijking met twee jaar eerder lag de e-commerce omzet zelfs 85 procent hoger. In de eigen retail nam de omzet met 72 procent toe jaar op jaar. In vergelijking met twee jaar eerder lag de omzet 16 procent hoger. In de wholesale lag de omzet 14 procent lager dan in het derde kwartaal ervoor. Deze daling werd echter verwacht door Dr. Martens plc omdat het bedrijf besloten heeft de prioriteit te leggen bij direct-to-consumer kanalen vanwege de disrupties in de productie en levering van producten door de pandemie.

Wanneer gekeken wordt naar de gebieden waarin Dr. Martens plc actief is, was er een flinke groei te zien in de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika). In deze regio steeg de omzet met 40 procent. In geheel Amerika steeg de omzet met 4 procent. Alleen in de APAC-regio (Asia Pacific) daalde de omzet in het derde kwartaal. Daar voelde Dr. Martens plc de impact van de pandemie tijdens het kwartaal en nam de omzet met 28 procent af.