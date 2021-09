Omzetplus van 14 procent voor H&M Group in derde kwartaal

De Zweedse H&M Group heeft in het derde kwartaal van het huidige boekjaar een omzet behaald van 55,5 miljard Zweedse kroon, omgerekend zo’n 5,4 miljard euro. Dit bereikte het bedrijf dankzij een omzetplus van 14 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

De brutowinst is in het kwartaal gestegen met 19 procent naar 29,5 miljard Zweedse kroon (2,8 miljard euro). De winst na belastingen kwam neer op 4,6 miljard Zweedse kroon (451 miljoen euro). “De stijging in winst van de H&M Group dit kwartaal is voornamelijk het resultaat van goed ontvangen collectie met meer verkoop tegen de volle prijs, minder korting en goede kostenbeperking,” aldus Helena Helmersson, CEO van de H&M Group in het persbericht. “Met onze gecontinueerde transformatie en ons goed gepositioneerde aanbod zijn we optimistisch dat we langetermijn, winstgevende en duurzame groei voor de H&M Group zien.”

Naast de resultaten voor het derde kwartaal doet de H&M Group vandaag ook de resultaten voor de eerste negen maanden van het boekjaar uit de doeken. In de eerste negen maanden behaalde het bedrijf een omzetgroei van 13 procent en een omzet van 142,1 miljard Zweedse kroon (13,9 miljard euro). De winst na belastingen in de periode landde op een bedrag van 6,3 miljard Zweedse kroon (617,6 miljoen euro).

H&M Group is het moederbedrijf van de merken H&M, Cos, Monki, Weekday & Other Stories, H&M Home, Arket en Afound. Het bedrijf is actief in 75 markten en heeft 4850 winkels wereldwijd en 53 online shops.