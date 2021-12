Omzetplus van 16 procent voor Dr. Martens plc in eerste halfjaar

Dr. Martens plc heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar een omzetplus van 16 procent behaald, zo blijkt uit het financiële verslag van het bedrijf. De omzet kwam door de stijging neer op 369,9 miljoen pond, omgerekend zo’n 431,5 miljoen euro.

Het momentum van Dr. Martens plc blijkt maar door te zetten. Niet alleen lag de omzet in vergelijking met het eerste halfjaar vorig jaar 16 procent hoger, in vergelijking met twee jaar eerder was de toename zelfs 38 procent. In de eigen retail steeg de omzet jaar op jaar met 92 procent en lag met 2 procent iets hoger dan twee jaar terug. De wholesale tak van Dr. Martens plc deed het 6 procent beter dan een jaar eerder en zelfs 33 procent beter dan twee jaar geleden.

De winst voor belastingen steeg bij het bedrijf ook flink. Jaar op jaar lag dit 46 procent hoger met 61,3 miljoen pond (71,5 miljoen euro). In vergelijking met het eerste halfjaar van twee jaar geleden, ligt het zelfs 134 procent hoger.