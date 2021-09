Omzetplus van 16 procent voor Nike, Inc. in eerste kwartaal

Nike, Inc. heeft in het eerste kwartaal van het huidige fiscale jaar een omzetplus van 16 procent behaald, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De sportgigant behaalde daardoor een omzet van 12,2 miljard dollar, omgerekend zo’n 10,4 miljoen euro.

In het kwartaal behaalde Nike, Inc. daarnaast een netto inkomen van 1,9 miljard dollar (1,6 miljard euro). Dit kon het bedrijf doen dankzij een stijging van 23 procent. “Nike is een groeibedrijf met een marktkans die nog nooit zo groot is geweest,” aldus Matt Friend, de CFO van Nike, Inc. in het kwartaalverslag. “Onze resultaten van Q1 laten zien hoe de Consumer Direct Acceleration strategie de groei blijft voeden en ons langetermijn financiële model transformeert.”

Nike, Inc is naast Nike ook nog de eigenaar van het merk. Nike blijft echter de grote broer met een veel hogere omzet in het eerste kwartaal. Het merk was goed voor 11,6 miljard dollar dankzij een groei van 16 procent. Omgerekend komt de omzet neer op 9,8 miljard euro. Converse was goed voor maar 629 miljoen dollar (536,5 miljoen euro), veel minder dankzij, maar zag wel een groei van 12 procent in het eerste kwartaal.