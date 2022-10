Omzetplus van 17 procent voor brillengigant EssilorLuxottica

EssilorLuxottica heeft in het derde kwartaal een omzetplus van 17 procent behaald, zo blijkt uit een kwartaalupdate van het bedrijf. De omzet van de Italiaanse brillengigant komt daardoor neer op 6,4 miljard euro in de periode.

EssilorLuxottica is onder andere de eigenaar van optiekgroep GrandVision die in de Benelux bekend is van ketens zoals Pearle en de ketens Eyewish en GrandOptical die inmiddels zijn verkocht. EssilorLuxottica behaalde in het derde kwartaal verreweg de meeste omzet in Noord-Amerika. Hier kwam de omzet neer op 3 miljard euro dankzij een stijging van 20,5 procent. In de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) werd een omzet behaald van 2,2 miljard euro dankzij een plus van 6,7 procent. De grootste groei is te zien in de regio Asia-Pacific, waar dankzij een stijging van 31,7 procent een omzet van 761 miljoen euro werd behaald. In Latijns-Amerika werd een omzet van 363 miljoen euro behaald dankzij een stijging van 25,5 miljoen euro.

EssilorLuxottica heeft ruim 20 ketens in het portfolio zitten. In totaal heeft het 13,338 eigen winkels en 4.389 die door franchisenemers worden beheerd.