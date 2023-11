Omzetplus van 17 procent voor Primark in boekjaar 2023

Primark heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt het afgelopen boekjaar. De retailer heeft in het boekjaar 2023 een omzetplus van 17 procent bij huidige wisselkoersen behaald, zo blijkt uit het jaarverslag van moederbedrijf Associated British Foods Plc. De omzet kwam daardoor net boven de 9 miljard Britse pond uit, zo’n 10,3 miljard euro.

De omzetplus is te danken aan meerdere factoren, zo schrijft Associated British Foods Plc. De prijzen van sommige items in het assortiment zijn namelijk verhoogd om hogere kosten te compenseren. Daarnaast zijn producten goed ontvangen, aldus het bedrijf, waren er meer mensen in de winkelstraten, werden nieuwe winkels geopend en is de website van Primark verbeterd.

Primark had daarnaast ook te maken met de invloeden van het weer op de verkoop. Zo is de zomer van 2023 gekenmerkt door hittegolven in bepaalde gedeelten van Europa, terwijl op andere plekken juist heel slecht weer de boventoon voerde. De warme start van de herfst had daarbij ook een impact op de verkoop, maar Primark geeft aan goed geprofiteerd te hebben van de ‘kernproducten’ in het assortiment.

Resultaten Primark beter dan verwacht in 2023

Niet alleen de omzet steeg, ook het operationele resultaat steeg flink. Het operationele inkomen laat namelijk een stijging zien van 30 procent waardoor het kerncijfer neerkomt op 717 miljoen pond. Omgerekend naar euro’s is dit 825,5 miljoen euro.

Associated British Foods geeft aan dat de resultaten van Primark beter zijn uitgevallen dan verwacht bij de start van het boekjaar. De inflatie drukt op het koopgedrag van consumenten, maar vanwege de over het algemeen lage prijzen bij Primark kan dit juist ook een voordeel zijn voor Primark. De retailer geeft aan dat het de gestegen kosten alleen maar deels heeft doorgerekend naar de klant en hiermee de prijzen laag wil houden.