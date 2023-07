Omzetplus van 18 procent bij Burberry Group Plc door herstel Chinese markt

Burberry Group Plc heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een omzetplus van 18 procent behaald bij gelijk aantal winkels. De omzet kwam hierdoor neer op 589 miljoen pond (588,3 miljoen euro).

Het Britse merk schrijft dat de goede omzetontwikkeling grotendeels te danken is aan het herstel van de Chinese markt. Hier werd een omzetplus van 46 procent genoteerd in het kwartaal. Überhaupt liet Azië een goed herstel zien, met de South Asia Pacific regio die een toename van 39 procent toont en Japan een plus van 44 procent. De enige regio waar de omzet afnam in het kwartaal was geheel Amerika. Hier liep de omzet met 8 procent terug.

Naast de positieve effecten van het herstel in China, was er ook momentum in de outerwear en lederen goederen categorie. De verkoop van outerwear steeg met 36 procent en lederen goederen met 13 procent.