Omzetplus van 19,4 procent voor About You in eerste kwartaal

E-tailer About You heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een omzetplus behaald van 19,4 procent. De omzet kwam hierdoor uit op 504,1 miljoen euro, zo blijkt uit een financiële update van de e-tailer.

Waar de omzet juist steeg in het kwartaal, daalde het aangepaste EBITDA echter. Het aangepaste EBITDA kwam neer op een verlies van 28,8 miljoen euro - een ruime verdubbeling van het verlies van 12,3 miljoen euro in het eerste kwartaal van het voorgaande boekjaar. De toename van het verlies schrijft About You toe aan continue investeringen, maar ook aan eenmalige effecten van het conflict in Oekraïne.

In de thuisregio, de DACH-regio werd een groei behaald van 9,6 procent en een omzet van 239 miljoen euro. In de rest van Europa werd een omzet behaald van 229,5 miljoen euro dankzij een groei van 23,3 procent, zo blijkt uit het verslag.

De resultaten van het eerste kwartaal zorgen ervoor dat About You de verwachting voor het gehele boekjaar kan bevestigen. Het bedrijf verwacht een omzet tussen de 2,1 en 2,3 miljard euro wat een groei van 25 tot 35 procent zou betekenen. Het aangepaste ebitda komt naar verwachting uit tussen een verlies van 70 en 50 miljoen euro, aldus het verslag.