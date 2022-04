Omzetplus van 19,6 procent voor Brunello Cucinelli S.p.A. in eerste kwartaal

Brunello Cucinelli S.p.A. heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een omzetplus van 19,6 procent behaald, zo blijkt uit een persbericht van het Italiaanse modebedrijf. Dankzij de stijging kwam de omzet neer op 196,9 miljoen euro.

Het modebedrijf behaalde in het kwartaal de meeste omzet in geheel Amerika. De omzet kwam daar neer op 66,8 miljoen euro dankzij een stijging van 37,7 procent. Op de tweede plaats staat Europa met een omzet van 58,2 miljoen euro en een stijging van 14,5 procent. In Azië behaalde Brunello Cucinelli S.p.A. een omzet van 47,6 miljoen euro en een stijging van 14,5 procent. In thuisland Italië behaalde het bedrijf een omzet van 24,2 miljoen euro dankzij een stijging van 2,8 procent jaar op jaar.

De eigen retailkanalen van de groep waren goed voor 100,2 miljoen euro in het kwartaal, een stijging van 36,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het wholesale kanaal was goed voor 96,7 miljoen euro en zag een stijging van 6,1 procent.