Omzetplus van 19 procent in eerste negen maanden voor Inditex

Spaanse modegroep Inditex behaalt in de eerste negen maanden van boekjaar 2022 een omzetplus van 19 procent, zo blijkt uit het financieel verslag van Inditex. De omzetplus is vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De modegroep behaalt een omzet van 23,1 miljard euro.

Het bedrijf behaalt een brutowinst van 13,5 miljard euro. De brutowinst is te danken aan de herfst-wintercollectie 2022, schrijft Inditex. “Deze collectie werd zeer goed ontvangen door onze klanten.” Het netto-inkomen komt neer op 3,1 miljard euro. De EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) steeg met 20 procent en de EBIT met 27 procent.

In het eerste halfjaar meldde Inditex al dat het aantal bezoekers en de verkoop in fysieke winkels significant toenam. Ook in de huidige periode was het winkelverkeer in de winkels hoog en stegen de winkelomzetten aanzienlijk, zo is te lezen. Winkeldifferentiatie speelde daarin een grote rol. Verder bleef de online verkoop zich positief ontwikkelen en lag deze omzet boven de recordomzet van de negen-maanden-periode in 2021.

Inditex focust zich verder op het verbeteren van het aanbod, de klantenervaring en duurzaamheid, zo staat in het verslag. Het bedrijf ziet verder groeimogelijkheden door te investeren in de winkels, de vooruitgang van het online winkelen en het verbeteren van de logistieke platforms met een duidelijk focus op innovatie, technologie en duurzaamheid. De Spaanse modegroep verwacht tegen 2024 dat meer dan 30 procent van de totale verkoop online zal plaatsvinden.