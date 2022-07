Omzetplus van 19 procent in H1 bij Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co. heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar en omzetplus van 19 procent behaald, zo blijkt uit de financiële update van het bedrijf. De omzet kwam door de toename neer op ruim 3 miljard dollar, omgerekend 2,96 miljard euro. Het netto inkomen nam over de periode eveneens toe met 19 procent.

In het tweede kwartaal kwam de omzet uit op ruim 1,4 miljard dollar dankzij een stijging van 15 procent. In euro betekende het een omzet van 1,38 miljard euro in huidige wisselkoersen. Het netto inkomen daalde echter in het kwartaal in vergelijking met het tweede kwartaal van het voorgaande boekjaar. Het netto inkomen daalde namelijk van 65 miljoen euro naar 50 miljoen euro, een afname van 23 procent.

Levi Strauss & Co. geeft in de financiële update aan dat er wel kosten van 60 miljoen dollar gelinkt zijn aan het conflict in Oekraïne. Deze kosten hebben een effect op het operationele inkomen van het bedrijf, dat tijdens het tweede kwartaal neerkwam op 76 miljoen dollar (75,2 miljoen euro). Dit werkte ook weer door in het netto inkomen en verklaart de daling hiervan.