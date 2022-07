'Omzetplus van 21 procent voor Daily Paper'

Daily Paper heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een omzetplus van 21 procent, zo meldt Retailtrends op basis van het jaarverslag van het bedrijf. Hoe hoog de omzet precies was, wordt niet genoemd in het verslag.

Waar de omzet plustte, nam de winst juist af. In het boekjaar behaalde het merk een winst van 1,8 miljoen euro. Een jaar eerder was de winst nog 2,9 miljoen euro, aldus Retailtrends.

Daily Paper is in 2010 opgericht door jeugdvrienden Jefferson Osei, Hussein Suleiman en Abderrahmane Trabsini. Het merk ontwerpt eigentijdse kleding waarbij het Afrikaanse erfgoed van de oprichters centraal staat. Daily Paper heeft inmiddels meerdere winkels waaronder die in New York.