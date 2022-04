Omzetplus van 23,5 procent voor Puma SE in het eerste kwartaal

Puma SE heeft het eerste kwartaal van het huidige boekjaar afgesloten met een omzetplus van 23,5 procent. Hierdoor kwam de omzet terug op ruim 1,9 miljard euro, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Het operationeel resultaat van het Duitse merk steeg naar 196 miljoen euro. Het netto inkomen landde op 121,4 miljoen euro.

Puma SE behaalde in het kwartaal de meeste omzet in geheel Amerika. Daar kwam de omzet neer op 815,9 miljoen euro dankzij een stijging van 44,1 procent jaar op jaar. In de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) steeg de omzet met 25,5 procent waardoor het op 708,8 miljoen euro uitkwam. In de Asia Pacific-regio daalde de omzet met 17 procent. Zoals veel andere bedrijven heeft ook Puma in de regio te maken met de impact van de nieuwe coronamaatregelen en lockdowns en geopolitieke situatie. De regio leverde het bedrijf 387,4 miljoen euro aan omzet op in het kwartaal.

Verdeeld over de diverse categorieën waarin Puma SE actief is, leverde de categorie schoenen de meeste omzet op. De categorie was goed voor 941,3 miljoen euro en een stijging van 18,2 procent. Kleding volgt met 638,7 miljoen euro en een toename van 16 procent. Accessoires staat op de derde plek met een omzet van 332,2 miljoen euro en een plus van 32,2 procent.

Ondanks de huidige onzekerheden in de wereld, bevestigt Puma SE de verwachting voor het gehele boekjaar. Het bedrijf verwacht een omzetplus van minstens 10 procent, aldus het kwartaalverslag. Het operationeel resultaat ligt naar verwachting tussen de 600 en 700 miljoen euro.