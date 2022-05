Omzetplus van 23 procent bij Tod’s S.p.A. in eerste kwartaal

Italiaanse modegroep Tod’s S.p.A. heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een omzetplus van 23 procent behaald, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De omzet kwam door de stijging neer op 219,6 miljoen euro.

Tod’s S.p.A. is het moederbedrijf van de merken Tod’s, Roger Vivier, Hogan en Fay. Het merk Tod’s levert de Italiaanse groep in het kwartaal de meeste omzet op, 104,6 miljoen euro dankzij een stijging van 36 procent. Roger Vivier volgt met een omzet van 52,4 miljoen euro in het kwartaal met met een stijging van 8 procent. Het merk Hogan was goed voor 51,6 procent en een toename van 16 procent en Fay behaalde een omzet van 10,9 miljoen euro en een stijging van 20 procent.

Ondanks de lockdowns in China gedurende het eerste kwartaal, behaalde Tod’s S.p.A. alsnog een omzet van 68,5 miljoen euro in de periode. De omzet steeg in de periode met 9 procent. Thuisland Italië was goed voor 50,9 miljoen euro en een stijging van 29 procent. De rest van Europa bracht Tod’s S.p.A. een omzet van 48,4 miljoen euro op in het kwartaal dankzij een toename van 29 procent. In geheel Amerika zag de groep de omzet stijgen met 68 procent naar een bedrag van 15,7 miljoen euro. De overige delen van de wereld waarin de groep actief is, waren goed voor 36,1 miljoen euro dankzij een omzetplus van 42 procent.