Omzetplus van 26,4 procent voor SMCP in Q1

Franse modegroep SMCP heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een omzetplus van 26,4 procent behaald. Dankzij de groei kwam de omzet neer op 283 miljoen euro zo blijkt uit het kwartaalverslag.

SMCP noteerde in het kwartaal de meeste groei in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika). In de regio steeg de omzet met 74,9 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Door de groei kwam de omzet neer op 83,1 miljoen euro. Thuisland Frankrijk bleef in het kwartaal echter de meeste omzet genereren voor het moederbedrijf van Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac. In het land werd een omzet behaald van 93,7 miljoen euro dankzij een stijging 19,1 procent. In geheel Amerika werd een omzet behaald van 38,6 miljoen euro dankzij een stijging van 55 procent. De Apac-regio (Asia Pacific) was de enige regio waar de omzet terugliep bij SMCP. In het kwartaal werd er een daling genoteerd van 7,2 procent en een omzet van 67,6 miljoen euro. SMCP schrijft dat de regio een goede start beleefde, maar dat de opleving van het coronavirus en de gerelateerde lockdowns een significante impact hadden op de omzet in het kwartaal.

Wanneer gekeken wordt naar het portfolio van SMCP, blijft Sandro de meeste omzet opleveren. Het merk noteerde in het kwartaal een omzet van 134,1 miljoen euro dankzij een stijging van 29,4 procent. Maje behaalde een omzet van 112,2 miljoen euro door een toename van 25,6 procent in het kwartaal. Claudie Pierlot en Fursac worden door SMCP samengepakt in het kwartaalverslag. De twee merken behaalden een omzetgroei van 18,6 procent en een omzet van 36,8 miljoen euro.