Omzetplus van 26 procent voor Allbirds, Inc. in eerste kwartaal

Lifestylemerk Allbirds, Inc. heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een omzetplus van 26 procent gerealiseerd, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Hierdoor kwam de omzet neer op 62,8 miljoen dollar (59,5 miljoen euro).

Niet alleen nam de omzet toe in het kwartaal, ook de brutowinst nam flink toe. De brutowinst kwam 26 procent hoger uit dan een jaar eerder en landde op een bedrag van 32,6 miljoen dollar (30,8 miljoen euro).

Verdeeld over de gebieden waarin Allbirds, Inc. aanwezig is, werd de meeste omzet behaald in de Verenigde Staten, het thuisland van het merk. In de VS werd een omzet 48,9 miljoen dollar behaald, omgerekend is dit 46,3 miljoen euro. In het gebied steeg de omzet met 35 procent dankzij een sterkere vraag dankzij de nieuwe productlanceringen, verbeterde prijzen en nieuwe edities van producten, aldus Allbirds in het kwartaalverslag. De internationale omzet kwam neer op 13,8 miljoen dollar (13 miljoen euro) in het kwartaal, dankzij een stijging van 3 procent. Allbirds voelde de impact van de lockdowns in China en de oorlog in Oekraïne waardoor de internationale omzetgroei werd gedrukt, aldus het bedrijf.

Voor het huidige boekjaar verwacht Allbirds, Inc. een omzet tussen de 335 en 345 miljoen dollar (317 en 326 miljoen euro), een stijging tussen de 21 en 24 procent. De brutowinst komt naar verwachting uit tussen de 170 en 177.5 miljoen dollar (161 en 166,2 miljoen euro).