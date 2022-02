Omzetplus van 27 procent voor Allbirds, Inc. in boekjaar 2021

Allbirds, Inc. heeft in het boekjaar 2021 een omzetplus van 27 procent behaald, zo blijkt uit het jaarverslag. De omzet van het lifestyle merk komt daardoor neer op 277 miljoen dollar (247,7 miljoen euro).

In vergelijking met 2019, dus het boekjaar voor de pandemie, is de omzet zelfs 43 procent hoger. De omzetgroei is vooral gestuwd door de groei in het digitale en retailkanaal, zo meldt het bedrijf in het verslag. De digitale omzet nam toe met 16 procent en in het eigen retailkanaal nam de omzet met 112 procent toe. Gedurende het boekjaar opende Allbirds, Inc. 13 nieuwe winkels waardoor het nu 35 eigen locaties heeft.

Het netto verlies van het bedrijf steeg echter wel in het boekjaar. Het nettoverlies kwam op 45,4 miljoen dollar (40,6 miljoen euro) terecht, in vergelijking met een verlies van 25,9 miljoen dollar (23,1 miljoen euro) een jaar eerder.

WWD meldt op basis van een gesprek van Allbirds, Inc. met analisten dat het bedrijf in het tweede kwartaal begint met wholesale. Joey Zwillinger, mede-oprichter en CEO van Allbirds, maakte dit bekend tijdens het gesprek. Het bedrijf zal ‘ selectief samenwerkingen aangaan met retailers’. Hij benadrukte dat deze nieuwe strategie niet gaat over het explosief laten stijgen van omzet, maar over het bouwen van het merk. Het doel is om naamsbekendheid en geloofwwaardigheid verder op te bouwen. WWD meldt dat het bedrijf zal starten met retailers in de Verenigde Staten en een klein aantal in Europa. Aziatische retailers staan op de planning voor de toekomst.