Omzetplus van 27 procent voor Ermenegildo Zegna Group in boekjaar 2021

Italiaanse modebedrijf Ermenegildo Zegna Group (Ermenegildo Zegna N.V.) heeft in het boekjaar 2021 een omzetgroei van 27 procent behaald, zo blijkt uit het jaarverslag van de groep. Het bedrijf behaalde een omzet van ruim 1,2 miljard euro dankzij de groei.

De groep is het moederbedrijf van onder andere Ermenegildo Zegna en Thom Browne. Het merk Ermenegildo Zegna merk behaalde een omzet van ruim 1 miljard euro dankzij een groei van 23 procent. Bij Thom Browne werd er een omzetplus van 47 procent genoteerd waardoor een omzet van 264 miljoen euro werd bereikt.

Het netto inkomen van de groep bleef in het boekjaar echter nog wel negatief. Het bedrijf noteerde een verlies van 128 miljoen euro. Het aangepaste ebit was echter wel positief. Het aangepaste ebit was met 149 miljoen euro zeven keer hoger dan de 20 miljoen euro die het behaalde een jaar eerder.